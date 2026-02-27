Скидки
«В третьем периоде «Авангард» шёл на морально-волевых». Буше — о победе над «Металлургом»

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)     2:1 Якупов – 35:01 (5x5)     2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4)     3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (3x3)    

«Плотный и хороший матч, как и ожидалось. Мы сегодня встречались с топовой командой, конечно, было непросто. Много моментов, которые нужно подтянуть, однако мы видели, что в прошлых встречах сил нам хватало только на один период. Постарались найти баланс между работой и отдыхом, и сегодня мы видели, что нас хватило на два отрезка. В третьем периоде вышли уже на морально-волевых. Сегодня забросили в равных составах, мне это особенно понравилось. Продолжающиеся удаления за нарушение численного состава? Ребята прекрасно знают, кто кого меняет, всё видят и понимают. Тут вопрос в концентрации — вот и всё», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

