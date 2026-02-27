«В третьем периоде «Авангард» шёл на морально-волевых». Буше — о победе над «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Плотный и хороший матч, как и ожидалось. Мы сегодня встречались с топовой командой, конечно, было непросто. Много моментов, которые нужно подтянуть, однако мы видели, что в прошлых встречах сил нам хватало только на один период. Постарались найти баланс между работой и отдыхом, и сегодня мы видели, что нас хватило на два отрезка. В третьем периоде вышли уже на морально-волевых. Сегодня забросили в равных составах, мне это особенно понравилось. Продолжающиеся удаления за нарушение численного состава? Ребята прекрасно знают, кто кого меняет, всё видят и понимают. Тут вопрос в концентрации — вот и всё», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 27 февраля 2026
