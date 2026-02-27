Ги Буше: «Авангард» — единственный в КХЛ, кто выиграл у «Металлурга» четыре матча в сезоне

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (3:2 ОТ) ответил, поменялась ли игра магнитогорского клуба по ходу текущего регулярного чемпионата.

— Поменялась ли игра «Металлурга» против «Авангарда» с течением регулярки?

— Мы выиграли четыре матча из шести. И мы единственные в лиге, кто этим может похвастаться, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 86 очков, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 95 очками после 59 встреч располагается на первой строчке Востока.