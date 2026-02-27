Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» победить «Сочи»

Сегодня, 27 февраля, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 3:2.

На 35-й минуте нападающий «Сочи» Данил Башкиров забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Сэм Энас сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минский клуб вперёд. На 48-й минуте форвард южан Павел Дедунов восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Пинчук вновь вывел минчан вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 58 матчей, в которых набрал 40 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 82 очками после 61 встречи располагается на второй строчке Запада.