Северсталь – Торпедо, результат матча 27 февраля 2026 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» с минимальным преимуществом обыграло «Северсталь» в Череповце
Сегодня, 27 февраля, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 06:10 (5x4)     1:1 Соколов (Alexei Kruchinin, Бойков) – 12:00 (5x5)     1:2 Александров (Гераськин, Конюшков) – 55:12 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий «Северстали» Адам Лишка забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Торпедо» Егор Соколов сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Денис Александров вывел нижегородский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 62 матча, в которых набрала 80 очков, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 76 очками после 61 встречи располагается на четвёртой строчке Запада.

