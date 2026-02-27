«Торпедо» с минимальным преимуществом обыграло «Северсталь» в Череповце

Сегодня, 27 февраля, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На седьмой минуте нападающий «Северстали» Адам Лишка забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Торпедо» Егор Соколов сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Денис Александров вывел нижегородский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 62 матча, в которых набрала 80 очков, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 76 очками после 61 встречи располагается на четвёртой строчке Запада.