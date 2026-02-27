ЦСКА отыгрался с 0:4 и одолел «Шанхайских Драконов» в овертайме

Сегодня, 27 февраля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 6:5.

В основное время в составе ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов (дважды), Виталий Абрамов и Ник Эберт, а за «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Спенсер Фу (дважды), Кевин Лабанк и Павел Акользин. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий армейцев Павел Карнаухов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 74 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 52 очками после 60 встреч располагаются на девятой строчке Запада.