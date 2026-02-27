Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА – Шанхайские Драконы, результат матча 27 февраля 2026 года, счет 6:5 ОТ, КХЛ 2025/2026

ЦСКА отыгрался с 0:4 и одолел «Шанхайских Драконов» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5)     0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5)     0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5)     0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5)     1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5)     2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5)     3:4 Абрамов – 19:24 (5x5)     4:4 Зернов (Коваленко, Нестеров) – 41:05 (5x4)     4:5 Акользин (Саттер, Шикин) – 49:06 (5x5)     5:5 Эберт (Полтапов, Абрамов) – 52:22 (5x5)     6:5 Карнаухов (Дроздов, Нестеров) – 60:21 (3x3)    

В основное время в составе ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов (дважды), Виталий Абрамов и Ник Эберт, а за «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Спенсер Фу (дважды), Кевин Лабанк и Павел Акользин. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий армейцев Павел Карнаухов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 74 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 52 очками после 60 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА будет доигран в Москве 11 марта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android