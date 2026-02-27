«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина — 2026 от Западной конференции после поражения «Шанхайских Драконов» от ЦСКА со счётом 5:6 в овертайме. Китайский клуб, таким образом, потерял шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Запада, заработав 68 очков после 59 матчей. «Шанхайские Драконы» располагаются на девятой строчке Западной конференции, набрав 52 очка в 60 встречах.

Следующий матч красно-белые проведут с «Барысом» 28 февраля в Москве, а на следующий день китайский клуб сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде.