«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина — 2026 от Западной конференции
«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина — 2026 от Западной конференции после поражения «Шанхайских Драконов» от ЦСКА со счётом 5:6 в овертайме. Китайский клуб, таким образом, потерял шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5) 0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5) 0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5) 0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5) 1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5) 2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5) 3:4 Абрамов – 19:24 (5x5) 4:4 Зернов (Коваленко, Нестеров) – 41:05 (5x4) 4:5 Акользин (Саттер, Шикин) – 49:06 (5x5) 5:5 Эберт (Полтапов, Абрамов) – 52:22 (5x5) 6:5 Карнаухов (Дроздов, Нестеров) – 60:21 (3x3)
На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Запада, заработав 68 очков после 59 матчей. «Шанхайские Драконы» располагаются на девятой строчке Западной конференции, набрав 52 очка в 60 встречах.
Следующий матч красно-белые проведут с «Барысом» 28 февраля в Москве, а на следующий день китайский клуб сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде.
