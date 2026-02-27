Форвард минского «Динамо» Энас стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одной регулярке

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2) и стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одной регулярке.

Дважды это делал Никита Гусев, по разу Сергей Мозякин, Джош Ливо и Александр Радулов. Рекорд принадлежит Гусеву, набравшему 89 очков в сезоне-2023/2024.

Также Энас стал шестым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат. Дважды это делали Никита Гусев и Владимир Ткачёв («Металлург»), по разу Александр Радулов, Крис Ли и Вадим Шипачёв. Ассистентский рекорд принадлежит Гусеву, отдавшему 66 передач в сезоне-2023/2024.