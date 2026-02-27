Скидки
Форвард минского «Динамо» Энас стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одной регулярке

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2) и стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одной регулярке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Башкиров – 34:30 (5x5)     1:1 Энас (Лимож, Смит) – 37:44 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 41:36 (5x4)     2:2 Дедунов (Мачулин, Малышев) – 47:59 (5x5)     2:3 Пинчук (Энас, Лайл) – 52:44 (5x4)    

Дважды это делал Никита Гусев, по разу Сергей Мозякин, Джош Ливо и Александр Радулов. Рекорд принадлежит Гусеву, набравшему 89 очков в сезоне-2023/2024.

Также Энас стал шестым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат. Дважды это делали Никита Гусев и Владимир Ткачёв («Металлург»), по разу Александр Радулов, Крис Ли и Вадим Шипачёв. Ассистентский рекорд принадлежит Гусеву, отдавшему 66 передач в сезоне-2023/2024.

