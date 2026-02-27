Форвард минского «Динамо» Энас стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одной регулярке
Поделиться
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2) и стал пятым игроком, набравшим 80+ очков в одной регулярке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Башкиров – 34:30 (5x5) 1:1 Энас (Лимож, Смит) – 37:44 (5x5) 1:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 41:36 (5x4) 2:2 Дедунов (Мачулин, Малышев) – 47:59 (5x5) 2:3 Пинчук (Энас, Лайл) – 52:44 (5x4)
Дважды это делал Никита Гусев, по разу Сергей Мозякин, Джош Ливо и Александр Радулов. Рекорд принадлежит Гусеву, набравшему 89 очков в сезоне-2023/2024.
Также Энас стал шестым игроком в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат. Дважды это делали Никита Гусев и Владимир Ткачёв («Металлург»), по разу Александр Радулов, Крис Ли и Вадим Шипачёв. Ассистентский рекорд принадлежит Гусеву, отдавшему 66 передач в сезоне-2023/2024.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:44
-
22:28
-
22:20
-
22:10
-
21:55
-
21:41
-
21:37
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:17
-
20:04
-
19:56
-
19:44
-
19:27
-
19:24
-
19:04
-
18:30
-
18:12
-
18:02
-
17:50
-
17:38
-
17:26
-
17:14