Определены все участники плей-офф КХЛ от Запада

После поражения «Шанхайских Драконов» от ЦСКА (5:6 ОТ) определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Западной конференции.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 примут участие ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА, московское «Динамо», санкт-петербургский СКА и московский «Спартак».

На Востоке в плей-офф вышли пока только четыре команды: магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.