ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории КХЛ одержали победу, отыгравшись с -4
ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории Континентальной хоккейной лиги одержали победу, отыграв разницу в четыре шайбы, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 27 февраля, армейцы одержали волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (6:5 ОТ), проигрывая по ходу первого периода 0:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5) 0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5) 0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5) 0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5) 1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5) 2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5) 3:4 Абрамов – 19:24 (5x5) 4:4 Зернов (Коваленко, Нестеров) – 41:05 (5x4) 4:5 Акользин (Саттер, Шикин) – 49:06 (5x5) 5:5 Эберт (Полтапов, Абрамов) – 52:22 (5x5) 6:5 Карнаухов (Дроздов, Нестеров) – 60:21 (3x3)
Лидерами по таким камбэкам среди клубов является магнитогорский «Металлург» (трижды), а среди тренеров Майк Кинэн и Алексей Жамнов (дважды).
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 60 игр, в которых набрал 74 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут екатеринбургский «Автомобилист» 2 марта.
