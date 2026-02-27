Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории КХЛ одержали победу, отыгравшись с -4

ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории КХЛ одержали победу, отыгравшись с -4
Комментарии

ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории Континентальной хоккейной лиги одержали победу, отыграв разницу в четыре шайбы, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 27 февраля, армейцы одержали волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (6:5 ОТ), проигрывая по ходу первого периода 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5)     0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5)     0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5)     0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5)     1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5)     2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5)     3:4 Абрамов – 19:24 (5x5)     4:4 Зернов (Коваленко, Нестеров) – 41:05 (5x4)     4:5 Акользин (Саттер, Шикин) – 49:06 (5x5)     5:5 Эберт (Полтапов, Абрамов) – 52:22 (5x5)     6:5 Карнаухов (Дроздов, Нестеров) – 60:21 (3x3)    

Лидерами по таким камбэкам среди клубов является магнитогорский «Металлург» (трижды), а среди тренеров Майк Кинэн и Алексей Жамнов (дважды).

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 60 игр, в которых набрал 74 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут екатеринбургский «Автомобилист» 2 марта.

Материалы по теме
ЦСКА отыгрался с 0:4 и отправил «Спартак» в плей-офф! Шикарный камбэк команды Никитина
Видео
ЦСКА отыгрался с 0:4 и отправил «Спартак» в плей-офф! Шикарный камбэк команды Никитина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android