ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории КХЛ одержали победу, отыгравшись с -4

ЦСКА и Игорь Никитин впервые в истории Континентальной хоккейной лиги одержали победу, отыграв разницу в четыре шайбы, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 27 февраля, армейцы одержали волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (6:5 ОТ), проигрывая по ходу первого периода 0:4.

Лидерами по таким камбэкам среди клубов является магнитогорский «Металлург» (трижды), а среди тренеров Майк Кинэн и Алексей Жамнов (дважды).

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 60 игр, в которых набрал 74 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут екатеринбургский «Автомобилист» 2 марта.