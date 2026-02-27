«Авангард» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

«Авангард» победил «Металлург» со счётом 3:2 в овертайме и, таким образом, обеспечил себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 60 играх. Возглавляет таблицу Востока магнитогорский клуб, заработавший 95 очков в 59 встречах.

В следующем матче «Авангард» 2 марта в Москве сыграет со «Спартаком». «Металлург» 1 марта на выезде встретится с московским «Динамо».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.