«Авангард» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
«Авангард» победил «Металлург» со счётом 3:2 в овертайме и, таким образом, обеспечил себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4) 1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4) 2:1 Якупов – 35:01 (5x5) 2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4) 3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (4x3)
На данный момент омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 60 играх. Возглавляет таблицу Востока магнитогорский клуб, заработавший 95 очков в 59 встречах.
В следующем матче «Авангард» 2 марта в Москве сыграет со «Спартаком». «Металлург» 1 марта на выезде встретится с московским «Динамо».
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
