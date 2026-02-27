Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы, конечно, довольны победой. Совершенно другая игра была, интересная, мне кажется. Большинство сработало. Сегодня у нас вышли ребята, которые долго не играли. Понимали, что будет непросто», — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 58 матчей, в которых набрал 40 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 82 очками после 61 встречи располагается на второй строчке Запада.