Форвард минского «Динамо» Пинчук прокомментировал победу над «Сочи»

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о победе над «Сочи» (3:2). Нападающий в этой игре отметился двумя заброшенными шайбами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Башкиров – 34:30 (5x5)     1:1 Энас (Лимож, Смит) – 37:44 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 41:36 (5x4)     2:2 Дедунов (Мачулин, Малышев) – 47:59 (5x5)     2:3 Пинчук (Энас, Лайл) – 52:44 (5x4)    

– Прошлый матч я не играл, и парни говорят, что эта встреча была тяжелее, потому что соперник начал действовать по-другому. Первый матч с «Сочи» был открытым, а сегодня более закрытый хоккей. Самое главное, что победили.

– Ты не играл три матча, присоединился к команде по ходу выездной серии. Чувствовал, что нужно какое-то время во время матча, чтобы найти свою игру, или сразу полетел?
– Я сразу старался, хотел очень помочь ребятам и с первых минут пытался играть так, как делал это до травмы. Дай бог, буду возвращаться дальше.

– Ты забил сидя на колене, забил лёжа. Как в следующий раз забросишь?
– Надеюсь, стоя и клюшкой. Хотя в первый раз попал клюшкой, а второй раз – коленом.

– Насколько здорово вернуться сразу с двумя голами, потому что через заброшенные шайбы, наверное, сложнее возвращаться, чем выйти и в кого-то воткнуться, ускориться?
– Голы добавляют уверенности. Ты чувствуешь себя намного лучше, потому что приносишь пользу команде, из-за этого попроще.

– Непростой матч был сегодня. Говорят, что большие команды забирают даже те игры, которые порой не складываются. Насколько важно перебороть себя и соперника в таких играх и всё равно забирать очки?
– Естественно, для нас сейчас важен каждый матч, чтобы бороться в таблице за вершину. Огромное спасибо Стасу Галиеву, который очень большую пользу принёс, заработал на себе два важных удаления, которые мы реализовали. Поэтому он – один из героев матча. Сэм Энас тоже красавчик. Я уже к этому нормально отношусь, надеюсь, у него будет так дальше идти и он побьёт всё, что можно и нельзя.

– Круто помогать такому партнёру и чувствовать, что ты тоже причастен к этим рекордам?
– Мы каждую игру с ребятами стараемся как можно больше помочь команде забить голов, отдать передачу. Неважно, кто из нас будет это делать, будем рады за каждого, потому что это приятно делать каждую встречу, когда мы приносим пользу, — приводит слова Пинчука пресс-служба минского «Динамо».

