Главный тренер «Торпедо» Исаков: мы хотели, старались и сегодня заслужили победу

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Конечно очень непростой матч. Думаю, все почувствовали, какие были качели по ходу этой игры. Да, наверное, может быть, у нас не заладился особенно второй период. Мы хотели, мы старались, мы сегодня заслужили победу.

— Несвойственный счёт для таких команд, которые обычно забивают побольше. С чем это связываете? Именно с этой непримиримостью двух команд?

— Я думаю, уже на финишной стадии сезона многие команды достаточно секретов раскрыли. Не то что предсказуемо, но во всяком случае уже кое-что друг о друге знаем. Ну и, конечно же, игра вратарей.

— Может быть, несколько слов о вашем вратаре, который отразил 36 бросков. Насколько его вклад в победу весомый?

— Для него это мало ещё. Мы обычно побольше даём поиграть. Действительно, Дэн [Денис Костин] провёл сегодня классный матч. Эта победа благодаря ему в том числе и произошла.

— Победа после трёх поражений от «Северстали». Насколько для клуба это важно? Удалось эту тенденцию переломить здесь, в Череповце.

— Я думаю, наверное, с любым соперником хочется переламывать, если есть отрицательная тенденция. И «Северсталь» в том числе. Я думаю, для нас это важнее сейчас именно в преддверии плей-офф. Почувствовать вкус победы именно против такой классной команды, которая хорошо играет в атаке, — приводит слова Исакова телеграм-канал «Северстали».