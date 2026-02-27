Скидки
Главный тренер «Торпедо» Исаков: мы хотели, старались и сегодня заслужили победу

Главный тренер «Торпедо» Исаков: мы хотели, старались и сегодня заслужили победу
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 06:10 (5x4)     1:1 Соколов (Alexei Kruchinin, Бойков) – 12:00 (5x5)     1:2 Александров (Гераськин, Конюшков) – 55:12 (5x5)    

– Конечно очень непростой матч. Думаю, все почувствовали, какие были качели по ходу этой игры. Да, наверное, может быть, у нас не заладился особенно второй период. Мы хотели, мы старались, мы сегодня заслужили победу.

— Несвойственный счёт для таких команд, которые обычно забивают побольше. С чем это связываете? Именно с этой непримиримостью двух команд?
— Я думаю, уже на финишной стадии сезона многие команды достаточно секретов раскрыли. Не то что предсказуемо, но во всяком случае уже кое-что друг о друге знаем. Ну и, конечно же, игра вратарей.

— Может быть, несколько слов о вашем вратаре, который отразил 36 бросков. Насколько его вклад в победу весомый?
— Для него это мало ещё. Мы обычно побольше даём поиграть. Действительно, Дэн [Денис Костин] провёл сегодня классный матч. Эта победа благодаря ему в том числе и произошла.

— Победа после трёх поражений от «Северстали». Насколько для клуба это важно? Удалось эту тенденцию переломить здесь, в Череповце.
— Я думаю, наверное, с любым соперником хочется переламывать, если есть отрицательная тенденция. И «Северсталь» в том числе. Я думаю, для нас это важнее сейчас именно в преддверии плей-офф. Почувствовать вкус победы именно против такой классной команды, которая хорошо играет в атаке, — приводит слова Исакова телеграм-канал «Северстали».

