Хоккей

Козырев прокомментировал поражение «Северстали» от «Торпедо»

Козырев прокомментировал поражение «Северстали» от «Торпедо»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Торпедо» (1:2) и оценил игру форварда череповецкого клуба Адама Лишки после возвращения из сборной Словакии, выступавшей на Олимпийских играх 2026 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 06:10 (5x4)     1:1 Соколов (Alexei Kruchinin, Бойков) – 12:00 (5x5)     1:2 Александров (Гераськин, Конюшков) – 55:12 (5x5)    

— В сегодняшнем матче мы создали достаточно моментов, но, увы, не смогли их реализовать. Третий период уже шёл до заброшенной шайбы. Мы её пропустили.

— Накладывает ли приближающийся плей-офф отпечаток на игры сейчас?
— Мы стараемся улучшать свою игру. Я уже об этом неоднократно говорил. Сейчас хорошо, что Адам приехал. Сразу видите, что изменилась игра звена. Да, безусловно, конечно, накладывает.

— В какой форме приехал Адам? Не было мысли дать ему отдохнуть?
— В замечательной форме Адам приехал. Он хочет играть. Сегодня дал энергии и сил нашей команде, добавил мастерства, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

