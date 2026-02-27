Козырев прокомментировал поражение «Северстали» от «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Торпедо» (1:2) и оценил игру форварда череповецкого клуба Адама Лишки после возвращения из сборной Словакии, выступавшей на Олимпийских играх 2026 года.

— В сегодняшнем матче мы создали достаточно моментов, но, увы, не смогли их реализовать. Третий период уже шёл до заброшенной шайбы. Мы её пропустили.

— Накладывает ли приближающийся плей-офф отпечаток на игры сейчас?

— Мы стараемся улучшать свою игру. Я уже об этом неоднократно говорил. Сейчас хорошо, что Адам приехал. Сразу видите, что изменилась игра звена. Да, безусловно, конечно, накладывает.

— В какой форме приехал Адам? Не было мысли дать ему отдохнуть?

— В замечательной форме Адам приехал. Он хочет играть. Сегодня дал энергии и сил нашей команде, добавил мастерства, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».