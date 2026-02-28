Разин: когда играл за «Авангард», сломал сначала ногу, потом руку. А потом мне пинка дали

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) рассказал о периоде своей игровой карьеры за омский клуб.

— Вспоминаете ли вы о периоде своей игровой карьеры в Омске?

— Моя карьера в «Авангарде» длилась четыре месяца. Я сломал сначала ногу, потом руку сломал. И с этими травмами играл. А потом начался локаут, и мне пинка дали. Это сейчас у хоккеистов контракты застрахованы, а тогда мне местный юрист сказал: «Андрей, из уважения к тебе ещё за один день заплатим и до свидания». У меня очень плохие впечатления остались от моей карьеры в «Авангарде», психологически эта командировка в Омск по мне ударила, и я буквально через полгода закончил с хоккеем. Так что воспоминания не лучшие, но я считаю, что «Авангард» — один из лучших клубов по организации, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.