Разин: когда играл за «Авангард», сломал сначала ногу, потом руку. А потом мне пинка дали

Разин: когда играл за «Авангард», сломал сначала ногу, потом руку. А потом мне пинка дали
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) рассказал о периоде своей игровой карьеры за омский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)     2:1 Якупов – 35:01 (5x5)     2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4)     3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (4x3)    

— Вспоминаете ли вы о периоде своей игровой карьеры в Омске?
— Моя карьера в «Авангарде» длилась четыре месяца. Я сломал сначала ногу, потом руку сломал. И с этими травмами играл. А потом начался локаут, и мне пинка дали. Это сейчас у хоккеистов контракты застрахованы, а тогда мне местный юрист сказал: «Андрей, из уважения к тебе ещё за один день заплатим и до свидания». У меня очень плохие впечатления остались от моей карьеры в «Авангарде», психологически эта командировка в Омск по мне ударила, и я буквально через полгода закончил с хоккеем. Так что воспоминания не лучшие, но я считаю, что «Авангард» — один из лучших клубов по организации, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

