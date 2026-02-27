«Очевидно — начали безобразно». Никитин — о победе ЦСКА над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами». Армейцы отыгрались с 0:4 и одержали победу в овертайме со счётом 6:5.

— Очевидно — начали безобразно. Характер проявили, молодцы парни. Игра складывалась тяжело, в концовке сами себе забили, но нашли силы. Надо не радоваться этому, а взять с собой опыт на будущее.

— Не было ли желания взять тайм-аут в первом периоде?

— Мысли, может, и были, но почувствовал, что не надо. Вратаря поменяли, и так дали понять ребятам мысль.

— Что вы чувствовали при счёте 0:4? И как встряхнули команду, что говорили?

— Сегодня на лавке мы практически не успевали говорить, счёт быстро менялся. Здесь парни сами говорили. Иногда такие матчи надо играть, когда всё так нестандартно. После первого периода сказали, что надо сегодня именно такой матч выиграть. Это психология, уверенность.

— Сегодня мы увидели команду как тот сплочённый коллектив, о котором вы говорили пару месяцев назад?

— Это один из эпизодов — команда, которая не разваливается, а сражается. Не всегда можно отыграться с такого счёта. Но если ты сражаешься и веришь в то, что делаешь, у тебя всегда есть шанс.

— Сегодня впервые в КХЛ ваша команда отыгралась с -4. Насколько для вас это важно?

— Для ребят важно. Иногда происходят вещи, которые идут как снежный ком. Только как команда ты можешь его остановить, по отдельности он всех снесёт. Но здесь не надо обольщаться, восхищаться, нужно принять и оценить по достоинству.

— Первый матч за 10 месяцев провёл Ник Эберт, забил. Насколько вы им довольны?

— Наверное, он единственный, кто сегодня был готов к игре. На фоне всей команды выглядел солидно. Он внёс свою часть, забил, ребята ему дали лучшего игрока. Он опытный парень, который игру понимает. Вопрос в кондициях, как быстро он сможет вернуть их, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.