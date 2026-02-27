Результаты матчей ВХЛ на 27 февраля 2026 года

Сегодня, 27 февраля, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 февраля 2026 года:

«Омские Крылья» – «Динамо» СПб — 4:2;

ХК «Норильск» – «Югра» — 2:1;

«Зауралье» – СКА-ВМФ — 1:2;

«Химик» – «Барс» — 2:3;

«Торпедо-Горький» – ЦСК ВВС — 2:1 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.