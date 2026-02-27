Результаты матчей МХЛ на 27 февраля 2026 года

Сегодня, 27 февраля, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 февраля 2026 года:

«Спутник» – «Стальные Лисы» — 3:8;

МХК «Спартак MAX» – «Красная Машина-Юниор» — 2:3;

«Реактор» – «Толпар» — 1:3;

МХК «Динамо» М – «Тайфун» — 4:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.