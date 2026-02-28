Скидки
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил до двух матчей отставание от Игинлы по числу проведённых игр в НХЛ

Овечкин сократил до двух матчей отставание от Игинлы по числу проведённых игр в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1552-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости ничейный — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Протас, Сандин) – 20:49     2:0 Дюбуа (Протас) – 23:23    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 17-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина является показатель члена зала славы НХЛ двухкратного олимпийского чемпиона в составе Канады Джерома Игинлу, на счету которого 1554 игры. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1554 встречи), который разделяет с Игинлой место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

«Дело не во мне». Новое интервью о будущем Овечкина и целях на сезон
«Дело не во мне». Новое интервью о будущем Овечкина и целях на сезон
