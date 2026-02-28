Александр Овечкин установил вторую по длительности личную безголевую серию в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до семи матчей.
В матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден найтс» (3:2) Овечкин не отметился результативными действиями. В последний раз Овечкин забивал 28 января во встрече с «Сиэтл Кракен» (1:5). Таким образом, звёздный россиянин показал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне. Самая длительная серия была с 6 по 24 декабря 2025 года и насчитывала девять встреч.
Всего в текущем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 22 гола и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 920 голов и 752 результативные передачи в 1552 матчах.
- 28 февраля 2026
-
06:37
-
06:10
-
05:54
-
05:43
-
03:42
-
03:15
- 27 февраля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:42
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:44
-
22:28
-
22:20
-
22:10
-
21:55
-
21:41
-
21:37
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:17
-
20:04