Александр Овечкин установил вторую по длительности личную безголевую серию в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до семи матчей.

В матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден найтс» (3:2) Овечкин не отметился результативными действиями. В последний раз Овечкин забивал 28 января во встрече с «Сиэтл Кракен» (1:5). Таким образом, звёздный россиянин показал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне. Самая длительная серия была с 6 по 24 декабря 2025 года и насчитывала девять встреч.

Всего в текущем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 22 гола и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 920 голов и 752 результативные передачи в 1552 матчах.