Александр Овечкин установил вторую по длительности личную безголевую серию в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до семи матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Протас, Сандин) – 20:49     2:0 Дюбуа (Протас) – 23:23     3:0 Чикран (Сандин, Дюбуа) – 34:54     3:1 Боуман (Корчак, Макнэбб) – 42:27     3:2 Гертл (Дорофеев, Марнер) – 49:15 (pp)    

В матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден найтс» (3:2) Овечкин не отметился результативными действиями. В последний раз Овечкин забивал 28 января во встрече с «Сиэтл Кракен» (1:5). Таким образом, звёздный россиянин показал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне. Самая длительная серия была с 6 по 24 декабря 2025 года и насчитывала девять встреч.

Всего в текущем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 22 гола и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 920 голов и 752 результативные передачи в 1552 матчах.

