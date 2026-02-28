Скидки
Аналитик TSN оценил возможный переход Бобровского в «Монреаль»

Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон высказался о возможном переходе российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в «Монреаль Канадиенс».

«Переход Сергея Бобровского в «Монреаль Канадиенс» имел бы большой смысл, если бы Бобровский был готов к этому», — сказал Баттон в шоу «That's Hockey!»

Ранее появлялась информация, что «Пантерз» могут обменять 37‑летнего голкипера до окончания сезона, но Florida Hockey Now опровергла эти слухи.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

