Вашингтон Кэпиталз – Вегас Голден Найтс, результат матча 28 февраля 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» обыграл дома «Вегас», у Дорофеева ассист, Овечкин очков не набрал
Комментарии

В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Протас, Сандин) – 20:49     2:0 Дюбуа (Протас) – 23:23     3:0 Чикран (Сандин, Дюбуа) – 34:54     3:1 Боуман (Корчак, Макнэбб) – 42:27     3:2 Гертл (Дорофеев, Марнер) – 49:15 (pp)    

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и сократил до двух очков отставание он 8-го места на Востоке. «Вегас» занимает четвёртое место на Западе.

В составе хозяев шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (2) и Джейкоб Чикран.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брэйден Боуман и Томаш Гертл. Российский форвард Павел Дорофеев сделал ассист.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до семи матчей.

Форвард гостей Иван Барбашёв (Россия) очков в игре не набрал.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс», а «Вегас Голден Найтс» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз».

