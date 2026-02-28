«Вашингтон» обыграл дома «Вегас», у Дорофеева ассист, Овечкин очков не набрал

В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и сократил до двух очков отставание он 8-го места на Востоке. «Вегас» занимает четвёртое место на Западе.

В составе хозяев шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (2) и Джейкоб Чикран.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брэйден Боуман и Томаш Гертл. Российский форвард Павел Дорофеев сделал ассист.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до семи матчей.

Форвард гостей Иван Барбашёв (Россия) очков в игре не набрал.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс», а «Вегас Голден Найтс» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз».