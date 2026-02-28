36 сейвов Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Баффало» в НХЛ

В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Алекс Так, Бек Маленстин и Пейтон Кребс.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 бросков. Его соотечественник и одноклубник голкипер Сергей Бобровский был включён в заявку, но на льду так и не появился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 2 марта. «Баффало Сэйбрз» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 1 марта.