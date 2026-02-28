Скидки
Флорида Пантерз – Баффало Сэйбрз, результат матча 28 февраля 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

36 сейвов Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Баффало» в НХЛ
В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Маклауд, Байрэм) – 17:48 (pp)     1:1 Ткачук (Маршан, Беннетт) – 33:51 (pp)     1:2 Маленстин (Норрис, Эстлунд) – 51:38     1:3 Кребс (Томпсон, Так) – 58:43     2:3 Беннетт – 59:25    

В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Алекс Так, Бек Маленстин и Пейтон Кребс.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 бросков. Его соотечественник и одноклубник голкипер Сергей Бобровский был включён в заявку, но на льду так и не появился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 2 марта. «Баффало Сэйбрз» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 1 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
