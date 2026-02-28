Скидки
Овечкин принял участие в трогательной церемонии с 13-летним слабослышащим хоккеистом

Комментарии

13-летний хоккеист Кайвонн Вудард принял участие в церемониальном вбрасывании перед матчем НХЛ, посвящённым Месяцу чёрной истории.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Протас, Сандин) – 20:49     2:0 Дюбуа (Протас) – 23:23     3:0 Чикран (Сандин, Дюбуа) – 34:54     3:1 Боуман (Корчак, Макнэбб) – 42:27     3:2 Гертл (Дорофеев, Марнер) – 49:15 (pp)    

Юный спортсмен, выступающий за Bowie Hockey Club, помог провести символическое вбрасывание перед игрой между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (3:2). Мероприятие прошло в рамках тематического вечера Celebrating Black History.

Вудард, который является слабослышащим, признался, что поначалу сильно волновался. Он стоял в центре площадки рядом с капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным и капитаном «Вегаса» Марком Стоуном.

«Сначала я немного нервничал, потому что не ожидал увидеть так много игроков перед собой. Да, я волновался, не буду скрывать, но смог дать игрокам “пять” — это было круто. Это было потрясающе», — рассказал Вудард, слова которого приводит сайт НХЛ.

В 2023 году Кайвонн получил широкую известность и даже был номинирован на премию «Эмми» за роль в сериале HBO «Одни из нас».

Овечкин сыграл в падел против Тюкавина

