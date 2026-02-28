«Миннесота» проиграла «Юте», у Капризова гол, у Сергачёва два ассиста, у Тарасенко один

В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Миннесота» прервала шестиматчевую победную серию.
В составе хозяев шайбы забросили Логан Кули, Клейтон Келлер, Лоусон Круз (2) и Барретт Хэйтон. Российский защитник Михаил Сергачёв оформил ассистентский дубль.
В составе гостей голы записали на свой счёт Мэтт Болди и российский форвард Кирилл Капризов. У нападающего из России Владимира Тарасенко результативная передача.
Российские хоккеисты «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали.
В следующей встрече «Юта Маммот» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс». «Миннесота Уайлд» встретится на своём льду с «Сент-Луис Блюз».
