Кирилл Капризов вплотную приблизился к рекорду «Миннесоты» по голам
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Юта Маммот» записал на свой счёт заброшенную шайбу.
Для Капризова этот гол стал 218-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл на один гол отстаёт от рекорда «Миннесоты», который принадлежит Мариану Габорику (219).
Всего в нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 60 матчей, в которых набрал 73 (33+40) очка.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кули (Макбэйн, Сергачёв) – 13:23 (sh) 2:0 Келлер (Шмальц) – 24:26 3:0 Круз (Келлер, Шмальц) – 27:49 3:1 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 34:03 (pp) 4:1 Хэйтон (Сергачёв, Келлер) – 41:19 (pp) 5:1 Круз (Дурзи, Макбэйн) – 52:48 5:2 Болди (Тарасенко, Юханссон) – 54:05
