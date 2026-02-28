Кирилл Капризов вплотную приблизился к рекорду «Миннесоты» по голам

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Юта Маммот» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Для Капризова этот гол стал 218-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл на один гол отстаёт от рекорда «Миннесоты», который принадлежит Мариану Габорику (219).

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 60 матчей, в которых набрал 73 (33+40) очка.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.