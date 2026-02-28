Овечкин продлил безголевую серию, разгромное поражение команды Дёмина. Главное к утру

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ, «Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» с Егором Дёминым в составе, «Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».