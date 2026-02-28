Овечкин продлил безголевую серию, разгромное поражение команды Дёмина. Главное к утру
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ, «Бостон Селтикс» разгромил «Бруклин Нетс» с Егором Дёминым в составе, «Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» обыграл дома «Вегас», у Дорофеева ассист, Овечкин очков не набрал.
- «Бостон» разгромил «Бруклин» с Егором Дёминым в составе с разницей в 37 очков.
- «Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ.
- «Миннесота» проиграла «Юте», у Капризова гол, у Сергачёва два ассита, а у Тарасенко один.
- Александр Овечкин установил вторую по длительности личную безголевую серию в сезоне.
- UFC объявил титульный бой в полутяжёлом весе. Алекс Перейра оставил пояс.
- ЦСКА отыгрался с 0:4 и одолел «Шанхайских Драконов» в овертайме.
- Коростелёв и Непряева выступят в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Фалуне.
- «Астон Вилла» проиграла «Вулверхэмптону», идущему на последнем месте в таблице АПЛ.
- Селехметьева проиграла Стирнс в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине.
- «Реал» разгромил «Монако» в отборочном матче юношеской Евролиги, у Амосова дабл-дабл.
Материалы по теме
Комментарии