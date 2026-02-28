Фридман назвал возможную проблему в отношениях Бобровского и руководства «Флориды»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о возможной непростой ситуации в отношениях российского голкипера Сергея Бобровского и руководства «Флориды Пантерз» относительно возможного нового контракта хоккеиста.

«Думаю, проблема в том, что Бобровский в прошлом сезоне видел, как много парней получали большие контракты. Экблад получил крупное продление контракта — ему 30. Беннетт получил крупное продление контракта — ему 29. Другой парень, получивший крупное продление контракта: Маршан в 37 лет. Бобровскому тоже 37. И хотя у него были трудные времена в этом сезоне, он всё ещё будущий член Зала славы, который был опорой двукратного обладателя Кубка Стэнли. Я подозреваю, что у «пантер» есть предел тому, на что они готовы пойти. Всегда нелегко, когда ключевой игрок такой команды видит, как другие парни получают большие контракты, а ему говорят: «Мы, возможно, не сможем сделать это для тебя».

«Флорида» добивается результатов, когда хочет этого, они это нам доказали. Не сомневайтесь в них. Но, очевидно, они ещё не достигли того уровня, который был бы комфортен для Бобровского», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.