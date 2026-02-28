Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» одержать волевую победу над «Виннипегом»
28 февраля на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Виннипег Джетс». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Иафалло (Перфетти, Сэмберг) – 01:24 0:2 Виларди (Коннор, Стэнли) – 22:25 (pp) 1:2 Труба – 39:19 1:3 Саломонссон (Лаури, Иафалло) – 41:27 2:3 Карлссон (Лакомб, Сеннеке) – 46:32 (pp) 3:3 Минтюков (Сеннеке, Хеллесон) – 49:59 4:3 Пилинг (Киллорн, Минтюков) – 56:48 4:4 Коннор (Перфетти, Стэнли) – 58:38 5:4 Крайдер (Сеннеке) – 64:47
В составе «Анахайм Дакс» шайбы забросили Джейкоб Труба, Лео Карлссон, Павел Минтюков (с результативной передачей), Райан Пилинг, Крис Крайдер. У «Виннипег Джетс» голы на счету Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Элиаса Саломонссона, Кайла Коннора.
Для «Анахайма» данная победа стала четвёртой подряд.
В следующей игре «Анахайм Дакс» примет на своём льду «Калгари Флэймз» 2 марта. «Виннипег Джетс» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
