Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Виннипег Джетс, результат матча 28 февраля, счет 5:4 ОТ, НХЛ 2025-2026

Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» одержать волевую победу над «Виннипегом»
Комментарии

28 февраля на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Виннипег Джетс». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Иафалло (Перфетти, Сэмберг) – 01:24     0:2 Виларди (Коннор, Стэнли) – 22:25 (pp)     1:2 Труба – 39:19     1:3 Саломонссон (Лаури, Иафалло) – 41:27     2:3 Карлссон (Лакомб, Сеннеке) – 46:32 (pp)     3:3 Минтюков (Сеннеке, Хеллесон) – 49:59     4:3 Пилинг (Киллорн, Минтюков) – 56:48     4:4 Коннор (Перфетти, Стэнли) – 58:38     5:4 Крайдер (Сеннеке) – 64:47    

В составе «Анахайм Дакс» шайбы забросили Джейкоб Труба, Лео Карлссон, Павел Минтюков (с результативной передачей), Райан Пилинг, Крис Крайдер. У «Виннипег Джетс» голы на счету Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Элиаса Саломонссона, Кайла Коннора.

Для «Анахайма» данная победа стала четвёртой подряд.

В следующей игре «Анахайм Дакс» примет на своём льду «Калгари Флэймз» 2 марта. «Виннипег Джетс» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android