Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» одержать волевую победу над «Виннипегом»

28 февраля на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Виннипег Джетс». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева льда.

В составе «Анахайм Дакс» шайбы забросили Джейкоб Труба, Лео Карлссон, Павел Минтюков (с результативной передачей), Райан Пилинг, Крис Крайдер. У «Виннипег Джетс» голы на счету Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Элиаса Саломонссона, Кайла Коннора.

Для «Анахайма» данная победа стала четвёртой подряд.

В следующей игре «Анахайм Дакс» примет на своём льду «Калгари Флэймз» 2 марта. «Виннипег Джетс» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».