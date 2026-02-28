Скидки
Главная Хоккей Новости

«Останется на его совести». Форвард «Авангарда» высказался о ключевом удалении Разина

«Останется на его совести». Форвард «Авангарда» высказался о ключевом удалении Разина
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв оценил победный матч с «Металлургом» (3:2 ОТ) и высказался о ключевом удалении главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина перед овертаймом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)     2:1 Якупов – 35:01 (5x5)     2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4)     3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (4x3)    

— Сыграли сегодня в том стиле, к которому нам давно надо было вернуться. Сейчас, наверное, такой поворотный момент, чтобы мы снова вспомнили и продолжили набирать обороты к плей-офф. Объективно, это была не самая наша лучшая игра, но радует тот факт, что когда очень важный соперник, то мы можем собраться и показать классный хоккей.

Сегодня сыграли достаточно ровно, в первую очередь, от обороны, и сегодня получилось дисциплинированнее, чем в прошлых матчах, давали создавать меньше моментов. Удаление Разина? Не обращали внимания особо, выходили делать свою работу. Думаю, это останется на совести тренера, теперь будет решать, надо ли ему в дальнейшем быть настолько вспыльчивым.

— Как команда готова физически в концовке регулярки?
— Не хочется сглазить, но физическая форма просто замечательная в последние пару месяцев, хоть и немного приболели все. Но тело реагирует намного лучше, чем это ощущается, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

