«Останется на его совести». Форвард «Авангарда» высказался о ключевом удалении Разина

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв оценил победный матч с «Металлургом» (3:2 ОТ) и высказался о ключевом удалении главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина перед овертаймом.

— Сыграли сегодня в том стиле, к которому нам давно надо было вернуться. Сейчас, наверное, такой поворотный момент, чтобы мы снова вспомнили и продолжили набирать обороты к плей-офф. Объективно, это была не самая наша лучшая игра, но радует тот факт, что когда очень важный соперник, то мы можем собраться и показать классный хоккей.

Сегодня сыграли достаточно ровно, в первую очередь, от обороны, и сегодня получилось дисциплинированнее, чем в прошлых матчах, давали создавать меньше моментов. Удаление Разина? Не обращали внимания особо, выходили делать свою работу. Думаю, это останется на совести тренера, теперь будет решать, надо ли ему в дальнейшем быть настолько вспыльчивым.

— Как команда готова физически в концовке регулярки?

— Не хочется сглазить, но физическая форма просто замечательная в последние пару месяцев, хоть и немного приболели все. Но тело реагирует намного лучше, чем это ощущается, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.