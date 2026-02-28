Результаты матчей НХЛ на 28 февраля 2026 года

В ночь на 28 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 28 февраля 2026 года:

«Флорида Пантерз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Вегас Голден Найтс» — 3:2;

«Юта Маммот» – «Миннесота Уайлд» — 5:2;

«Анахайм Дакс» – «Виннипег Джетс» — 5:4 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 80 очками после 57 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 85 очками после 57 игр.