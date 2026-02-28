Расписание матчей КХЛ на 28 февраля 2026 года
Сегодня, 28 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 28 февраля 2026 года (время московское):
17:00. СКА – «Локомотив»;
17:00. «Спартак» – «Барыс».
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 85 очками после 60 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 95 очков после 59 игр.
