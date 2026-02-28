Расписание матчей ВХЛ на 28 февраля 2026 года

Сегодня, 28 февраля 2026 года, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Магнитка» – АКМ;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Дизель»;

11:00. «Челмет» – «Рязань-ВДВ»;

13:00. «Ростов» – «Динамо-Алтай»;

13:00. «Буран» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 матчах).