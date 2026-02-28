Расписание матчей МХЛ на 28 февраля 2026 года

Сегодня, 28 февраля, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 февраля 2026 года (время московское):

13:00. «Ладья» – «Белые Медведи»;

13:00. «Красноярские Рыси» – «Омские Ястребы»;

13:00. «Сибирские Снайперы» – МХК «Атлант»;

17:00. Академия Михайлова – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.