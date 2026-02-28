Толчинский — об удалении Разина: бывает, у всех эмоции, сдали нервы. Но оно и понятно!

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский оценил гостевое поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ) и высказался об удалении главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина перед овертаймом.

«Как и в прежних матчах с «Авангардом», было очень непросто. Много борьбы, с нашей стороны много бросков, с их стороны много сейвов. Всегда интересно такие матчи играть, они приносят очень много эмоций. Хоть и проиграли сегодня, но ничего страшного, много полезного можно вынести из этой игры. Второй гол? Где-то доля везения. Я вообще не понял, что она сразу зашла, подумал, что в Джонсона ударилась и улетела куда-то. Но это и часть плана, говорили о том, что нужно больше угрожать воротам, а не только держать шайбу по периметру.

Удаление Разина? Бывает, в игре всегда у всех эмоции, у Андрея Владимировича немного сдали нервы. Но оно и понятно: там за десять секунд до конца основного времени шайба отлетает от судьи к игроку «Авангарда», тот выходит фактически «1 в 0». Ну, бывает. Иногда игроки допускают ошибки, на нас орут, иногда тренер допускает ошибки — мы на него не орём», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.