Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Толчинский: рад, что прошёл через всё, что было в начале сезона в «Металлурге»

Толчинский: рад, что прошёл через всё, что было в начале сезона в «Металлурге»
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о своей игре в текущем сезоне в составе магнитогорского клуба и высказался о тяжёлой травме форварда команды Дмитрия Силантьева.

«Конечно, чувствую, что переломил ситуацию в этом сезоне. В начале регулярки мало играл, а когда играл, то меня часто сажали, не получал много времени, не было ни большинства, ни меньшинства. Рад, что получилось пройти через это, сейчас другая стадия — нужно держать планку и оправдывать доверие.

Конечно, Силантьев — это очень серьёзная потеря. Переживаем за Дмитрия, поддержали его, будем стараться биться за него, выигрывать за него. Надеюсь, он поправится быстрее, чем говорят врачи», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Толчинский — об удалении Разина: бывает, у всех эмоции, сдали нервы. Но оно и понятно!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android