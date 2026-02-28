Толчинский: рад, что прошёл через всё, что было в начале сезона в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о своей игре в текущем сезоне в составе магнитогорского клуба и высказался о тяжёлой травме форварда команды Дмитрия Силантьева.

«Конечно, чувствую, что переломил ситуацию в этом сезоне. В начале регулярки мало играл, а когда играл, то меня часто сажали, не получал много времени, не было ни большинства, ни меньшинства. Рад, что получилось пройти через это, сейчас другая стадия — нужно держать планку и оправдывать доверие.

Конечно, Силантьев — это очень серьёзная потеря. Переживаем за Дмитрия, поддержали его, будем стараться биться за него, выигрывать за него. Надеюсь, он поправится быстрее, чем говорят врачи», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.