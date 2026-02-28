Скидки
Все новости
«Не хочется об этом говорить, но было плохо». Карбери — о большинстве «Вашингтона»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери раскритиковал игру команды в большинстве во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Протас, Сандин) – 20:49     2:0 Дюбуа (Протас) – 23:23     3:0 Чикран (Сандин, Дюбуа) – 34:54     3:1 Боуман (Корчак, Макнэбб) – 42:27     3:2 Гертл (Дорофеев, Марнер) – 49:15 (pp)    

«Мне правда не хочется… Я не хочу показаться неуважительным, но мне просто не хочется сейчас говорить о большинстве. Это было плохо. Мы очень плохо справились с этой ситуацией, с игрой в большинстве.

Игра «пять на три» прошла неплохо. Думаю, у нас было несколько моментов. Я знаю, что они расстроены. Ребята хотят забивать в таких ситуациях, особенно Строум, Овечкин, Чикран. Они хотят показывать результат, потому что понимают, что это важная часть их игры и их роли – использовать численное преимущество. Поэтому, когда у них это не получается, они расстраиваются. Я понимаю. Мы будем продолжать работать над этим, и, надеюсь, шайбы начнут залетать в ворота», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» обыграл дома «Вегас», у Дорофеева ассист, Овечкин очков не набрал
