«Не хочется об этом говорить, но было плохо». Карбери — о большинстве «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери раскритиковал игру команды в большинстве во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:2).

«Мне правда не хочется… Я не хочу показаться неуважительным, но мне просто не хочется сейчас говорить о большинстве. Это было плохо. Мы очень плохо справились с этой ситуацией, с игрой в большинстве.

Игра «пять на три» прошла неплохо. Думаю, у нас было несколько моментов. Я знаю, что они расстроены. Ребята хотят забивать в таких ситуациях, особенно Строум, Овечкин, Чикран. Они хотят показывать результат, потому что понимают, что это важная часть их игры и их роли – использовать численное преимущество. Поэтому, когда у них это не получается, они расстраиваются. Я понимаю. Мы будем продолжать работать над этим, и, надеюсь, шайбы начнут залетать в ворота», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.