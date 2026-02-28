Скидки
СКА — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 28 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч СКА — «Локомотив» 28 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Ранее четыре победы одержал «Локомотив», одну — СКА.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 59 матчей, в которых набрал 69 очков, и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 85 очками после 60 встреч находится на первой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
