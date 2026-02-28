СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Ранее четыре победы одержал «Локомотив», одну — СКА.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 59 матчей, в которых набрал 69 очков, и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 85 очками после 60 встреч находится на первой строчке Запада.