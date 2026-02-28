«Спартак» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и астанинским «Барысом». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Барыс Астана

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече сильнее был «Барыс» (4:3 ОТ).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги красно-белые провели 59 игр, в которых набрали 68 очков, и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками после 60 матчей находится на 10-й строчке Востока.