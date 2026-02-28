Скидки
NBC: Трамп раскритиковал главу ФБР из-за поведения на Олимпиаде в Италии

NBC: Трамп раскритиковал главу ФБР из-за поведения на Олимпиаде в Италии
Президент США Дональд Трамп разочарован поведением директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает телеканал NBC.

Глава Белого дома лично сообщил директору ФБР о своём недовольстве. Трампу не понравилось, что в соцсетях появилось видео, на котором Патель пьёт пиво во время празднования победы сборной США над командой Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира. Трамп также остался недоволен тем фактом, что глава ФБР использовал правительственный самолёт для поездки в Милан.

Напомним, команда США завоевала олимпийское золото, одолев в финале сборную Канады в овертайме со счётом 2:1.

