Абрамов: у ЦСКА ещё много ошибок, каждая игра преподносит что-то новое

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов ответил на вопрос о готовности армейского клуба к играм Кубка Гагарина.

— Что ещё надо улучшать вам, чтобы в плей-офф бороться за Кубок Гагарина?

— До совершенства очень тяжело дойти. Но у нас ещё много ошибок, каждая игра преподносит что-то новое. Всё это надо разбирать. И мы это делаем, чтобы быть максимально готовыми к плей-офф, — приводят слова Абрамова «Известия».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 74 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейский клуб встретится с «Автомобилистом» 2 марта.