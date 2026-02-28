Трёхкратный чемпион ОИ: «Торпедо» занимает место московского «Динамо» в таблице Запада

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о задаче бело-голубых на остаток регулярки.

— Какую задачу ставите перед «Динамо» в оставшихся девяти матчах чемпионата?

— В нашей конференции весёленькая «пулька» из пяти команд – с четвёртой по восьмую. Пока «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», СКА и «Спартак» разделяют по потерянным шесть очков, но всё ещё может измениться.

Считаю, что «Торпедо» при всём уважении к его прогрессу занимает место нашей команды. Надеюсь, «Динамо» выдаст концовку в режиме последнего матча со СКА. Тогда будем четвёртыми – и начнём плей-офф дома, порадуем наших болельщиков. Вот такая задача, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.