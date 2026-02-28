Белорусский форвард Илья Протас побил рекорд «Херши» 74-летней давности

19-летний белорусский нападающий «Херши Бэрс» Илья Протас в матче с «Рокфорд Айсхогз» (4:1) набрал 2 (1+1) очка, отметившись шайбой в большинстве.

Как сообщает пресс-служба команды, 21 гол Протаса в текущем сезоне стал лучшим результатом для 19-летнего игрока в истории «Херши». Белорус превзошёл достижение, установленное в сезоне-1951/1952 Реалем Чеврефилом (20 шайб в 34 играх).

В текущем сезоне АХЛ Протас провёл 52 матча, набрал 43 (21+22) очка и имеет показатель полезности «+8». На данный момент он является лучшим снайпером и бомбардиром «Херши».

«Это действительно особенное событие. Я очень горжусь этим, но вся заслуга принадлежит моим товарищам по команде. Без них я бы не смог этого сделать, а у нас действительно отличная команда, и я рад быть её частью», — цитирует Протаса Russian Machine Never Breaks.