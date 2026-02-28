«Он всем всё доказал в прошлом сезоне». Фетисов — о безголевой серии Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о семиматчевой безголевой серии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Регулярная история в хоккее, каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким. Он справится, впереди ещё достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии. Возраст — не помеха, он всем всё доказал в прошлом сезоне», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 61 матче, записал в свой актив 22 гола и 26 результативных передач.