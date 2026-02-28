Скидки
Каменский: «Шанхай» будет конкурентоспособным, они это показали и в этом году

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил игру «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне. Китайский клуб после 60 матчей набрал 52 очка и занимает девятое место в таблице Запада, лишившись шансов на плей-офф.

«Начали хорошо, но позже опустились в нижнюю часть таблицы. Думаю, у «Шанхая» есть перспективы на будущее, команда строится. Тренерский штаб формируется, идёт просмотр игроков на следующий сезон. «Шанхай» будет конкурентоспособным, они это показали и в этом году. Команда за один сезон не строится. Тем более сменился главный тренер. Иногда смена идёт в лучшую сторону, но в этот раз напротив. Сейчас Лав, мы его немного знаем. Он сможет постепенно выстроить команду, если ему дадут время», — цитирует Каменского Vprognoze.

