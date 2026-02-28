Скидки
Форвард СКА Голдобин похвалил работу тренеров Миронова и Тамбиева

Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о работе тренеров армейского клуба Бориса Миронова и Леонида Тамбиева.

«Хотелось бы похвалить наших новых тренеров. Борис Олегович Миронов много работает, разбирает с нами видео. Мы гораздо серьёзнее начали относиться к обороне и помогать нашим защитникам.

Что касается Леонида Григорьевича Тамбиева, он очень интересный специалист. Иногда я работаю с ним индивидуально, он помогает мне перед играми. Теперь я действительно чувствую себя лучше и свежее. Уверен, что Леонид Григорьевич принесёт нам много добра», – цитирует Голдобина Metaratings.

Матч СКА — «Локомотив» 28 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
