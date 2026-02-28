«Не понимаю, как тренер посреди чемпионата может бросить команду». Давыдов — о «Тракторе»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора» по ходу чемпионата.

— Лидерство на Востоке «Металлурга», Омска, Казани и Екатеринбурга – ожидаемо. Но то, что в своём нынешнем состоянии пятой пойдёт Уфа, а не «Трактор» — для меня большой сюрприз. Челябинск занимает в конференции явно не своё место!

— Причина – только тренерская?

— В первую очередь! Не понимаю, как главный тренер посреди чемпионата может бросить команду, тем более речь о легионере, к которому требования всегда особые. Евгению Корешкову, новому тренеру, сейчас тяжело. Видно, что он перестраивает игру, пытается наладить оборону, но пока не получается, команда не собрана, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.