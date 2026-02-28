Скидки
«Это будет потрясающий опыт». Джозефс — о вынесенных матчах «Шанхая» в Китае

«Это будет потрясающий опыт». Джозефс — о вынесенных матчах «Шанхая» в Китае
Нападающий «Шанхайских Драконов» Трой Джозефс высказался о предстоящих вынесенных матчах своей команды в Китае.

«Это будет потрясающий опыт. Фанаты в Китае будут рады увидеть хоккей. К этому всё шло долго, а мы как команда получаем шанс провести игры в самом Шанхае. Некоторые из наших игроков уже выступали в Китае, и они говорили только хорошие вещи об этой стране, поэтому мы все предвосхищаем эту поездку», — сказал Джозефс Metaratings.ru.

«Шанхайские Драконы» проведут две игры в Шанхае — с «Сибирью» (5 марта) и «Барысом» (7 марта). Обе встречи начнутся в 14:30 мск.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил игру «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне.


