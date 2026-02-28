СКА установил клубный рекорд по количеству хоккеистов с 10 и более шайбами в регулярке

В матче с московским «Динамо» (1:4) в составе санкт-петербургского СКА единственную шайбу забросил форвард Никита Дишковский. Дишковский достиг отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба СКА, Никита стал 10-м форвардом армейцев с 10 голами в этом регулярном чемпионате – это новый клубный рекорд в регулярках КХЛ.

В сезонах-2011/2012, 2012/2013 и 2016/2017 в регулярных чемпионатах было по девять нападающих СКА с 10 и более заброшенными шайбами.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 59 матчей, в которых набрал 69 очков, и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.