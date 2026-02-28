Скидки
СКА установил клубный рекорд по количеству хоккеистов с 10 и более шайбами в регулярке

В матче с московским «Динамо» (1:4) в составе санкт-петербургского СКА единственную шайбу забросил форвард Никита Дишковский. Дишковский достиг отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба СКА, Никита стал 10-м форвардом армейцев с 10 голами в этом регулярном чемпионате – это новый клубный рекорд в регулярках КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

В сезонах-2011/2012, 2012/2013 и 2016/2017 в регулярных чемпионатах было по девять нападающих СКА с 10 и более заброшенными шайбами.

Матч СКА — «Локомотив» 28 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 59 матчей, в которых набрал 69 очков, и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Форвард СКА Голдобин похвалил работу тренеров Миронова и Тамбиева
