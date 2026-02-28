Скидки
Шестёркин ответил на вопрос, планирует ли он остаться в «Рейнджерс» на время перестройки

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о недавнем письме генерального менеджера клуба Криса Друри о перестройке команды и ответил на вопрос, останется ли он при этом в клубе.

— Мне всё равно на это письмо и на все эти разговоры. Мне нужно делать свою работу, нужно отражать шайбу. Мне нужно давать партнёрам по команде шанс заработать два очка в каждом матче.

— Планируете ли вы остаться в команде на время перестройки?
— Я просто делаю всё, что в моих силах, и надеюсь, что все будут стараться так же, — приводит слова Шестёркина The Athletic.

В нынешнем сезоне Игорь провёл 35 матчей, одержав 17 побед, при коэффициенте надёжности 2,47 и 91,2% отражённых бросков.

